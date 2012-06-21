Геополітичні виклики, що постають перед Україною у зв’язку з небезпечним північно-східним сусідством, були в центрі уваги спільного засідання військово-наукової ради ЗСУ й Національної академії наук. Про загрозливі аспекти доповідав начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, повідомляє УНІАН.
Серед найбільших фахівець назвав нарощування військової потужності РФ в безпосередній близькості до нашого кордону. Там сконцентровано понад 23 тисячі вояків РФ. Ще понад 30 тисяч регулярних військ перебувають на окупованій частині українського Донбасу і в Криму. Зокрема півострів окупанти дуже активно мілітаризують, відновлюючи майданчики для зберігання ядерної зброї. А на Донбас із РФ лине постійний потік озброєння, військової техніки й паливно-мастильних матеріалів. Водночас концентрація військ у Калінінградської області, підтримка РФ війни в Сирії створює величезні загрози світовій безпеці. Тож Україна не лише опинилася в епіцентрі радикальних змін міжнародного безпекового простору. Вона змушена захищати суверенітет і територіальну цілісність, а відтак — і східні рубежі Європи.