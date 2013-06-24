Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук з робочою поїздкою відвідала Кривий Ріг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС стабільне водозабезпечення та якість води залишаються серед нагальних екологічних питань Дніпропетровського регіону. Тож перший об'єкт, який не могли оминути увагою, - балка Свистунова. Так, проблематика стану водних ресурсів Кривбасу має багаторічну історію. Однак питання, які не вирішувалися десятиліттями, ще більш загострилися після російського теракту», - написала на своїй сторінці у Фейсбук Світлана Гринчук.

Вже майже 50 років у ставок-накопичувач скидаються високомінералізовані шахтні води. Щороку - близько 13 млн куб. метрів. Вже 5 років, як термін експлуатації об'єкта завершився, однак, за відсутності альтернативи ставок продовжує приймати води. Накопичувач перебуває в аварійному стані і його спроможність безпечної акумуляції шахтних вод наближається до критичної. Гребля деформується, з ложа дренує вода, що має негативний тиск на якість води в річці Інгулець, яка є джерелом водопостачання міст Кривий Ріг та Миколаїв.

Шляхи вирішення проблематики Міністр обговорила із заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Лілією Мягкою, заступником Криворізького міського голови Олександром Катриченком, головою Державного агентства водних ресурсів України Ігорем Гопчаком, т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Ігорем Зубовичем та представниками Криворізької міської ради й ДП «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ».

«Наразі маємо декілька варіантів технічних рішень щодо очистки шахтних вод, які скидаються в річку Інгулець, а також реконструкції балки Свистунова. Ведемо перемовини з декількома нашими партнерами щодо залучення інвестицій для цих проектів. Наприклад, з Європейським інвестиційним банком. Під час останньої зустрічі наші партнери запевнили, що розглянуть проект на можливість спільної реалізації. Окремі перемовини щодо технічних рішень ведемо з японськими партнерами, розглядаємо можливість реалізації проектів у рамках Механізму спільного кредитування Японії «Joint Crediting Mechanism»», - зазначила Світлана Гринчук.

Щотижня Міндовкілля спільно з Дніпропетровською облдержадміністрацією аналізуватиме стан підготовки та реалізації проектів.

«Маємо об'єднати зусилля - центральна і регіональна влада, наші партнери, щоб нарешті вирішити питання не лише водопостачання, але і якості води та екологічної безпеки для людей. Посилимо роботу у цьому напрямку», - зазначила Міністр.