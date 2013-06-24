У рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук спільно з заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Лілією Мягкою, заступником Криворізького міського голови Олександром Катриченком, головою Державного агентства водних ресурсів України Ігорем Гопчаком, т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Ігорем Зубовичем та представниками громад Криворізького району відвідали зону обміління в долині річки Саксагань. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС та необхідність використання води з річки для водозабезпечення м. Кривий Ріг призвели до майже повного спустошення Макортівського водосховища. Наразі рівень води у водосховищі становить лише 19,6 млн м³ при нормі в 57,8 млн м³. У разі тривалих посушливих періодів наповнення водосховища природним шляхом може тривати близько 10 років. Інші два водосховища на річці - Кресівське та Саксаганське зазнають постійного впливу високомінералізованих шахтних вод.

“Тож серед технічних рішень, які опрацьовуємо для вирішення проблеми, - подача дніпровської води з Кам’янського водосховища через русло річки Саксагань. Це передбачатиме будівництво нового водогону довжиною близько 30 км, а також влаштування насосних станцій з водозабором. Реалізація проекту дозволить наповнити Макортівське водосховище, поліпшити якість води для забезпечення потреб мешканців в межах басейну р. Саксагань, а також наповнити колодязі у господарствах, які не охоплені централізованим водопостачанням”, - наголосила Світлана Гринчук.

За її словами, для запуску проекту, поки громади розроблятимуть техніко-економічне обгрунтування, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України веде перемовини з потенційними інвесторами для реалізації проекту.

“Всі партнери, з якими комунікуємо, завжди відкриті до діалогу та швидко реагують на виклики, з якими стикається Україна. Яскравий приклад - вже реалізований проєкт у Девладівській громаді Криворізького району”, - відзначила Світлана Гринчук.

Після катастрофи на Каховській ГЕС, UNDP Ukraine / ПРООН в Україні та EU FPI надали 22 громадам, зокрема Девладівській, 40 очисних установок та 15 водовозів, що дозволило забезпечити понад 139 000 мешканців доступом до безпечної питної води. Кожна станція - це дві мобільні установки, здатні очищувати понад 5 000 літрів води на годину, включно з морською водою. Завдяки вбудованим сонячним панелям обладнання працює автономно, навіть під час відключень електроенергії. Для доставки води у віддалені населені пункти громади використовуються автоцистерни місткістю 10 м³, які транспортують очищену воду.

Міністр обговорила з представниками громади нагальні екологічні питання, а також подальші кроки та проекти щодо водозабезпечення населення.

“Вдячна ПРООН та усім міжнародним партнерам за реалізацію ініціатив, які полегшують життя українців в умовах війни. Наша ціль - реалізація якомога більше проєктів, які дозволять кожному регіону України справлятися з викликами, які спровокувала російська агресія, та будувати екологічно безпечне майбутнє”, - наголосила Світлана Гринчук.