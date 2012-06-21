За останні два місяці спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс «Сумська ЗОШ I ступеня — дошкільний навчальний заклад №34» заощадив на освітленні 1154 кіловати електроенергії на суму майже 2800 гривень. Це стало можливим завдяки заміні всіх 232 традиційних лампочок розжарювання на сучасні світлодіодні та світильники, для чого з міського бюджету було надано 27,5 тисячі гривень. Це перший серед навчально-виховних закладів Сумщини, де повністю перейшли на новітнє освітлення.
Як наголосив ініціатор енергоощадного проекту депутат Сумської міської ради Дмитро Наталуха, не обов’язково чекати грошовитих інвесторів, потрібно впроваджувати власні резерви економії. Оскільки нинішнього року за спожиті енергоносії у бюджетній сфері доведеться розраховуватися з місцевого бюджету, то значення таких проектів особливо актуальне. Адже вони не потребують великих інвестицій, хоч дадуть змогу заощаджувати чималі кошти.