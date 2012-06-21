Перша ракетка України і п'ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна у фіналі турніру в Торонто обіграла датчанку Каролін Возняцкі – 6:4, 6:0, передає Tribuna.
Це був п'ятий фінал Світоліної в цьому сезоні, вона виграла всі. Для Возняцкі фінальний матч в Торонто став шостим в сезоні, і всі шість попередніх датчанка програла.
Українка отримає 502 тисяч доларів призових.
Під час турніру Еліна Світоліна обіграла Дарину Касаткіну (7:6, 6:4), Вінус Вільямс (6:2, 6:1), Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:4, 6:3) і Симона Халеп (6:1, 6:1).
Світоліна піднялася на четверте місце у рейтингу WTА.