З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси розміром 34 мільярди доларів США. Понад 22 мільярди з цієї суми вже надано Україні. Фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету. На цьому наголосив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі у Вашингтоні з керуючим директором Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде та віцепрезидентом СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані.

Сторони обговорили нові спільні системні проєкти, які буде впроваджено у процесі відбудови України, зокрема для реконструкції транспортної інфраструктури RELINK, електроенергетичного сектору Re-Power, а також підтримки системи охорони здоров’я Heal Ukraine.

Сергій Марченко наголосив на готовності уряду України та Міністерства фінансів забезпечувати ефективність та прозорість використання зовнішнього фінансування.