У межах нового проєкту Світового банку понад 100 000 родин в Україні отримають допомогу на проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Проєкт «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» дасть змогу власникам будинків провести дрібний ремонт. Кошти на ремонт також надаватимуть власникам помешкань у багатоквартирних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

«Проєкт HOPE дасть змогу тисячам українських родин отримати кошти, щоб розпочати ремонт домівок до настання зими, — сказала Антонелла Бассані, віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії. — Проєкт також підтримає уряд України у створенні основ для стійкої, інклюзивної та зеленої відбудови — це колосальне завдання, яке потребуватиме часу та значної міжнародної підтримки».

Станом на лютий 2023 року загальну вартість завданої житловому сектору України шкоди оцінювали у понад 50 мільярдів доларів США, йдеться у пресрелізі відомства.