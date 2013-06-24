Світовий банк став одним із лідерів у мобілізації ресурсів для допомоги України після початку повномасштабної війни. На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у межах Конференції з питань відновлення України в Лондоні. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні ми підписали чергову Угоду про залучення фінансування в $500 млн від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму $1,76 млрд. Допомога буде надана за підтримки США, Великої Британії та Фінляндії», - повідомив Глава Уряду.

За його словами, кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Денис Шмигаль подякував партнерам за цей крок солідарності.