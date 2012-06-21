Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Світовий банк зробив позитивний висновок щодо використання ProZorro за методами закупівель «Закупівлі у вільній торгівлі» та «Національні конкурсні торги», як це передбачено у «Правилах публічних закупівель за позиками Міжнародного банку реконструкції та розвитку та кредитами і грантами Міжнародної асоціації розвитку».
Оцінка підтвердила, що Світовий банк може використовувати ProZorro для проведення закупівель товарів, послуг та робіт в Україні.
«Сподіваємося, що за кілька місяців перші тендери Світового банку вже будуть у ProZorro і український бізнес зможе публічно брати у них участь», – зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.