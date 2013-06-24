Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані та віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсією Морою.

У присутності Прем’єр-міністра було підписано проєкт «Позика на підтримку політики розвитку та відновлення». Він передбачає надання Світовим банком позики обсягом 1,5 мільярда доларів під гарантії уряду Японії. Кошти передбачено для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та на відновлення економіки.

Група Світового банку планує мобілізувати більш як 8 мільярдів доларів для нових програм в Україні, зокрема у галузях сільського господарства та соціальної політики.

Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізувала для допомоги Україні 34 мільярди доларів. З них понад 22 мільярди вже надійшли до бюджету.