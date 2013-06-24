російські пропагандистські медіа почали активно поширювати фейк, що нібито у Варшаві українські біженці «до смерті забили поляка».

Як передає Укрінформ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив у Телеграмі, оприлюднивши добірку маніпуляцій та фейків, які російська пропаганда спродукувала станом на ранок 13 травня.

За даними Центру, постійний представник російської федерації при Європейському Союзі В.Чижов заявив: «Якщо б російські війська взяли за зразок США та інші західні країни, на даний момент вони пройшлися б паровим катком по Україні вже кілька разів, але таких намірів ніколи не було, і росія не мала планів захопити території України». Центр протидії дезінформації застерігає: такі заяви є маніпуляцією.

Пропагандистські ЗМІ рф продовжують ведення агресивної інформаційної кампанії з дискредитації українських біженців. Так, російські ЗМІ почали активно поширювати матеріал про те, що «у Варшаві українські біженці до смерті забили поляка». У польському інформаційному просторі такі матеріали відсутні, зазначили в ЦПД.

Черговий дезінформативний наратив поширює міністерство оборони рф. Так, на офіційних ресурсах відомства вся інформація про ураження Збройними силами України російського корабля «Всеволод Бобров» маркується як «фейк», підтвердженням чому, на думку російських силовиків, є те, що «українські телеграм-канали не надали жодних доказів цього факту».

Нагадаэмо, Служба безпеки України закликала громадян підписуватись на офіційні верифіковані сторінки державних установ та отримувати перевірену інформацію із першоджерел.