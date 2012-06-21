Рішення правлячої партії «Право і справедливість» обмежити доступ журналістів до парламенту викликали бурхливі протести у Варшаві. Обмеження для журналістів мають набрати чинності з 1 січня 2017 року. Як повідомляють польські ЗМІ, згідно із запропонованими змінами, аудіо- та відеозйомку в польському Сеймі буде майже повністю заборонено. Тільки п’ять обраних телевізійних каналів вестимуть прямі ефіри з парламенту, та навіть їхні журналісти не зможуть вільно пересуватися його будівлею.

Усі інші ЗМІ матимуть право акредитувати щонайбільше двох парламентських кореспондентів, які працюватимуть в польському парламенті по черзі та без пристроїв аудіо- та відеозапису. Інтерв’ю в народних обранців можна буде брати лише у визначеному місці, яке треба зарезервувати заздалегідь. Єдиним місцем, де журналісти зможуть вільно пересуватися, стане прес-центр, який буде розташований у сусідній будівлі. Представники ЗМІ зможуть стежити за подіями в сесійній залі за допомогою трансляції, яка ведеться в інтернеті.

Правозахисні організації та експерти висловлюють побоювання, що запровадження таких обмежень роботи журналістів зробить фактично неможливою їхню незалежну роботу в парламенті, тому достовірної інформації про події, що відбуваються в Сеймі, стане значно менше. Раніше, наприклад, польським телеоператорам та фотокореспондентам вдавалося фіксувати, як народні обранці голосували за своїх колег, їли прямо в сесійній залі, показували одне одному непристойні жести або дрімали під час засідань парламенту, розповідає Німецька хвиля.

Втілення цього плану правлячої партії Польщі стане не єдиним ударом по роботі журналістів у країні. За інформацією міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», парламент і раніше суттєво обмежував роботу ЗМІ. Так, за даними організації, нині журналісти можуть пересуватися лише певними зонами будівлі парламенту.

«Засобам масової інформації систематично перешкоджатимуть незалежно документувати та критично стежити за роботою уряду і парламенту», —висловив побоювання глава організації Крістіан Мір з приводу запланованих нововведень. Правозахисники вказують також на те, що стаття 61 Конституції Польщі передбачає право громадян на «доступ до засідань колегіальних органів державної влади, які були обрані на загальних виборах» так само, як і «можливість робити аудіо- та відеозаписи таких засідань». Польський омбудсмен з громадянських прав Адам Боднар також заявив, що журналістам має бути забезпечене право доступу до інформації.

Наприкінці минулого тижня понад 20 польських ЗМІ бойкотували засідання Сейму на знак протесту проти планів обмежити парламентську роботу журналістів. Вони не публікували фотографій політиків та виходили з порожніми шпальтами. Пізніше майже 30 опозиційних депутатів заблокували роботу нижньої палати Сейму на знак протесту проти журналістських обмежень, а також проти голосування за держбюджет на 2017 рік, вважаючи його в таких умовах незаконним. Проте ухвалення бюджету відбулося в іншому залі.

Протягом вихідних у Варшаві тривали масові протести. Тисячі протестувальників перекрили виходи з будівлі парламенту, скандуючи: «Конституція!», «Вільні ЗМІ!» і «Ви не вийдете звідси до Різдва!» Поліція застосувала сльозогінний газ, відтісняючи демонстрантів від Сейму.