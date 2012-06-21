Мати свого лікаря — сімейного, терапевта або педіатра — це сучасно, практично, ефективно та зручно. Адже лікар первинки — саме та людина, до якої пацієнт має найперше зателефонувати, виявивши в себе будь-які симптоми. На цьому наголосила заступник голови Національної служби здоров’я (НСЗУ) Оксана Мовчан.

Пацієнти отримали змогу вільно обрати свого лікаря незалежно від місця реєстрації та укласти з ним угоду ще з квітня 2018 року. І отримувати додаткові послуги в медичних закладах: запис на прийом до лікаря через інтернет або телефоном, можливість отримати консультацію фахівця телефоном, а також електронний рецепт за програмою «Доступні ліки».

«На сьогодні свого лікаря вже обрали 30,4 мільйона українців — це близько 75% населення країни. А первинну допомогу нашим громадянам надають понад 23,5 тисячі лікарів. 35% з них працюють у сільській місцевості й селищах міського типу», — поінформувала фахівець.

Понад 1,3 тисячі лікарів первинки працюють у приватних закладах або мають власну практику. Це також перевага нової системи — пацієнти можуть обрати свого лікаря і в приватному закладі та отримувати послуги безоплатно.

НСЗУ законтрактувала 1652 надавачів первинної медичної допомоги, з яких 1098 — комунальні медзаклади. Це фактично всі комунальні заклади первинки нашої країни. 199 — приватні, 355 — лікарі ФОП. Нині вони отримали від НСЗУ майже 12 мільярдів гривень за надання допомоги пацієнтам від початку 2020 року.

Незалежно від того, з яким саме лікарем первинки уклав декларацію пацієнт, він отримає повний перелік вчасних і якісних медпослуг, передбачених програмою медичних гарантій.

Зокрема це консультації лікаря, базові дослідження та аналізи (загальний аналіз крові за екоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, швидкий тест на вагітність, швидкий тест на тропоніни для експрес-діагностики гострого інфаркту міокарда, а також швидкі тести на ВІЛ і вірусні гепатити), вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма.

Також до послуг, які надає лікар первинки, входить: вакцинація дітей і дорослих згідно з календарем щеплень, виписка електронних рецептів на медикаменти за програмою «Доступні ліки», а також електронних направлень до лікарів-фахівців на проведення досліджень чи лікування. А ще — виписка довідок і листків із тимчасової непрацездатності.

Заступник голови НСЗУ наголосила, що лікар первинки може виписати направлення на більшість обстежень або госпіталізацію. Для цього не потрібно йти на прийом до вузького спеціаліста.

Навантаження на сімейних лікарів від початку пандемії значно зросло. Адже пацієнти з підозрою на інфікування найперше звертаються саме до них. А також у майже 600 закладах первинної медичної допомоги було сформовано 1051 мобільну бригаду, яка виїжджає за направленням лікарів до пацієнтів з підозрою на зараження для забору зразків на проведення ПЛР-тестування.

Тож коли пацієнт із підозрою на хворобу телефонує своєму сімейному лікарю, той може одразу направити до нього таку бригаду для взяття зразків і швидкого встановлення діагнозу. А далі, залежно від результатів тестів і стану хворого, саме цей фахівець уповноважений надати вчасні та якісні рекомендації для подолання недуги: залишатися вдома — якщо перебіг захворювання не складний або звернутися до профільної лікарні щодо госпіталізації в разі потреби.