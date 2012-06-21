Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Радбез докладно розглянути вплив блокування постачання вугілля з тимчасово непідконтрольних територій на життя українських громадян і вжити всіх необхідних заходів для якнайшвидшого врегулювання непростої, на його погляд, ситуації. Відбулося це під час позачергового засідання уряду. Його проводили нашвидкуруч саме для того, щоб розглянути надзвичайні заходи в енергетичній системі.

Наступного дня це підтвердив і Президент Петро Порошенко. Йдеться про додаткові рішення з диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля. Не забуваючи при цьому, що й видобуте на тимчасово окупованій території теж українське і повинне займати свою частку в енергетичному балансі країни. «Ми захистимо права громадян України і по цей, і по той бік лінії зіткнення», — підкреслив глава держави.