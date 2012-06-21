Одеський міжнародний кінофестиваль виступив ініціатором створення Української Кіноакадемії, яка б вручала Національную кінопремію. Перша урочиста церемонія вручення нагород відбудеться 20 квітня 2017 року. Арт-директором Української Кіноакадемії став член Європейської кіноакадемії Алік Шпилюк.
«Щоб не мучити вас довгими описами, скажу просто — це український «Оскар»! Церемонія вручення вже 20 квітня, в зв’язку з чим ми з командою хвилюємося вже тиждень і готуємося на надсвітовій швидкості. А про те, що це і навіщо, в усіх подробицях розповімо на прес-конференції 20 лютого», — написала на своїй сторінці в Facebook Катерина Звездіна, керівник PR-відділу ОМКФ.