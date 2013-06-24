Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності і Товариство Червоного Хреста України об’єднують ресурси для завчасної підготовки до зими та розвитку волонтерського руху.

Головною темою зустрічі стала координація дій у підготовці до наступного зимового періоду, а спільним завданням було продумати механізми, які дадуть змогу оперативно виявляти потреби та забезпечувати своєчасне надання необхідної допомоги населенню.

Нагадаємо, минулої зими Мінсоцполітики та МВС запровадили спільну систему реагування на звернення вразливих категорій населення.

У сфері гуманітарного реагування держава переходить від точкових рішень до сталих механізмів адресної фінансової підтримки. Через гуманітарний рахунок Мінсоцполітики спрямувало виплати 6500 грн родинам з дітьми з інвалідністю підгрупи А, що проживають на прифронтових територіях. Загалом понад 50 млн грн вже спрямовано на рахунки одержувачів такої допомоги.

Другим важливим питанням стала імплементація Державної цільової програми з розвитку волонтерської діяльності до 2030 року. Як зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, у планах створити при міністерстві проєктний офіс з розвитку волонтерства. Представники Червоного Хреста підтвердили готовність надати необхідний супровід для практичної реалізації програми та повноцінної роботи офісу.

Також сторони обговорили розширення співпраці з надання соціальних послуг. Мінсоцполітики створило новий сегмент ринку надавачів соціальних послуг, зокрема з формування життєстійкості. Нині 84% надавачів послуги — це команди, сформовані інститутами громадянського суспільства. У 16 територіальних громадах надавачем комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості є Червоний Хрест України, повідомляє Мінсоцполітики.