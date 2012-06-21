Знаменитий собор Святої Софії в Стамбулі може стати мечеттю.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, запропонувавши позбавити собор Святої Софії в Стамбулі статусу музею і знову перетворити його на мечеть. Таким чином, за словами Ердогана, будь-хто зможе відвідати його безкоштовно.

«Це не так вже неможливо. Ми навіть можемо перейменувати його в мечеть Айя Софія», – сказав президент Туреччини.

Софійський собор, також Ая-Софія (грец. Αγία Σοφία, повна назва грец. Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας; тур. Ayasofya) в Константинополі — одна з найвеличніших пам'яток візантійської архітектури, що збереглись донині; символ «золотої доби» Візантійської імперії та один із символів сучасного Стамбулу.

ДОВІДКА «УК»

Собор Святої Софії – колишній патріарший православний собор, побудований в VI столітті. Після того, як Османська імперія захопила Константинополь в XV столітті, собор став мечеттю. У 1930 році її закрили для публіки на реконструкцію, а в 1935-м мечеть отримала статус музею.

У квітні 2015 року в соборі вперше за 85 років мусульмани урочисто прочитали сури з Корану.
Собор Святої Софії вважається в християнському світі однією із найбільших святинь. Ініціатива турецького президента може спровокувати серйозний конфлікт серед віруючих різних світових релігій.

Нині собор Святої Софії є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»