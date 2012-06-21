Знаменитий собор Святої Софії в Стамбулі може стати мечеттю.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, запропонувавши позбавити собор Святої Софії в Стамбулі статусу музею і знову перетворити його на мечеть. Таким чином, за словами Ердогана, будь-хто зможе відвідати його безкоштовно.
«Це не так вже неможливо. Ми навіть можемо перейменувати його в мечеть Айя Софія», – сказав президент Туреччини.
ДОВІДКА «УК»
Собор Святої Софії – колишній патріарший православний собор, побудований в VI столітті. Після того, як Османська імперія захопила Константинополь в XV столітті, собор став мечеттю. У 1930 році її закрили для публіки на реконструкцію, а в 1935-м мечеть отримала статус музею.
У квітні 2015 року в соборі вперше за 85 років мусульмани урочисто прочитали сури з Корану.
Собор Святої Софії вважається в християнському світі однією із найбільших святинь. Ініціатива турецького президента може спровокувати серйозний конфлікт серед віруючих різних світових релігій.
Нині собор Святої Софії є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»