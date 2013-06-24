Захід відбувся у межах цивільно-військового співробітництва Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України за безпосередньої ініціативи командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва під назвою «Естафета Добра Святий Миколай — ЗСУ».

– Наш Святий Миколай ніколи не забував піклуватися про дітей, які перебувають на лікуванні та реабілітації у Запорізькій обласній дитячій лікарні. Цьогоріч він прийшов до них у військовому однострої, – повідомив Командувач.

Святий Миколай поспілкувався з директором медзакладу, відомим дитячим лікарем Юрієм Борзенко, а також вислухав усі мрії маленьких пацієнтів. Від імені генерал-лейтенанта Сергія Наєва передав щирі вітання та побажання якнайшвидшого одужання. Крім цього на дітей очікували солодкі подарунки та святковий концерт за участі артистів Запорізької обласної філармонії.

Нагадаємо, координатором проекту є офіцер ЗС України, письменник Борис Кутовий, художнім керівником – режисер Максим Добролюбов.

«Естафета Добра» реалізується за підтримки ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК», БО БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ» та інших благодійників.