300 дітей наших захисників та внутрішньо переміщених осіб побували на новорічно-різдвяному дійстві в обласному академічному музично-драматичному театрі. Такий подарунок зробила їм обласна державна адміністрація. До дітей завітав святий Миколай (заслужений артист України Петро Ліснічук) звісно, з гарним настроєм і подарунками. Він разом з ними співав пісень, грався в ігри. А ще на юних гостей театру чекали театралізовані вистави та найголовніше — новорічний спектакль: дива тільки починаються.
— Новий рік — найочікуваніше свято для дітвори. Щиро радію, що нам вдалося виправдати її сподівання й покласти під ялинку віру, надію й безмежну любов до України, — каже голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.
А вже за день на нове дійство до театру запросять ще 300 дітей захисників з різних куточків області.