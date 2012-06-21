Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Містечко Святогірськ, що має статус відомого курорту на півночі Донецької області, після виведення із підпорядкування Слов’янська має стати адміністративним центром об’єднаної територіальної громади. Як підтвердили у Донецькому центрі розвитку місцевого самоврядування, у Святогірську чекають на призначення виборів, оскільки попередньо вже пройшли процедуру об’єднання і подали відповідні документи до ЦВК. Також тут завдяки розпочатому процесу децентралізації встигли домогтися деяких позитивних змін,Ф які змогли оцінити жителі та гості населеного пункту на мальовничих берегах Сіверського Дінця. Серед таких зрушень — відкриття в межах спільного пілотного проєкту Державної служби з надзвичайних ситуацій та Донецької облдержадміністрації сучасного центру безпеки громадян.
Це вже десятий об’єкт, що почав працювати на території прифронтового краю останнім часом. Щоб перетворити нинішню вже застарілу тутешню пожежну частину на новий багатофункціональний центр безпеки, з державного бюджету було надано 9 мільйонів гривень, і тепер у реконструйованому й оновленому приміщенні поряд із рятувальниками (44 особи, які чергують по десятеро на добу) несуть службу ще й поліцейські. Об’єкт оснащено сучасною технікою з новими тактично-технічними особливостями, яку сюди передала ДСНС. Приміром, пожежники мають у розпорядженні потужний КрАЗ, здатний перевозити 8 тисяч літрів води, МАЗ на 4 тисячі літрів і всюдихід, незамінний під час приборкання складних лісових пожеж. А спеціальне навісне обладнання стане у пригоді для визволення взимку автомобілів із снігових заметів.