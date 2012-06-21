У Харківському обласному центрі культури і мистецтва до дня святого Миколая відкриється виставка авторських ляльок «Казкова феєрія», де буде представлено понад 60 казкових персонажів, які виготовили майстрині з дев’яти районів області.
«Аліса в країні чудес», «Снігова королева», «Вінні-Пух», «Принцеса на горошині», «Курочка Ряба», «Білосніжка і сім гномів» — усі ці казки та їх персонажі добре відомі дітям і дорослим. Ляльки виконано в різних мистецьких техніках, щоб кожен відвідувач мав змогу не лише насолодитися витонченими авторськими роботами, а й відчути казкову атмосферу напередодні новорічних свят.