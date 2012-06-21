Навіть зірки естради намагалися виявити повагу до сєверодонеччан цього дня: виконавець Серьога дав концерт у супроводі обласного академічного симфонічного оркестру й ансамблю пісні і танцю «Радани» Луганської філармонії. І це дуже сподобалося місцевим жителям.
Свято тривало мало не тиждень, у програму входили змагання повітряних зміїв та виставка клубу голубників і любителів декоративних птахів. Захід зібрав рекордну кількість прихильників здорового способу життя під час велокросу. Глядачі мали змогу завітати на лицарський турнір за кубок міста в межах історичного етнофестивалю FortOST, участь у якому взяли п’ять команд із Харкова, Рубіжного і Сєверодонецька.
Щоправда, негода, яка у вихідні вирувала на сході України, не дала змоги влаштувати кілька запланованих заходів, зокрема провести урочисте закладення капсули часу на площі Миру. Свято триватиме: за тиждень це таки відбудеться під час міських заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»