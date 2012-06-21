Програму святкування 83-річчя міста склали з багатьох веселих, яскравих і цікавих заходів, а особливим подарунком став пам’ятник «Велосипед кохання», який встановили біля навчального корпусу Східноукраїнського університету. Створив цю малу вуличну скульптуру зі старих коліс, ланцюгів й осей місцевий інженер-механік, коваль Олександр Моісеєнко.
«Це той велосипед, який об’єднує всіх нас», — пояснює задум автор. Він каже, що зобов’язаний ідеєю другові, знаному велосипедистові Миколі Скуридіну.
Пам’ятник, на якому можна фотографуватися, тримісний. Попереду, за задумом коваля, сідає дитина, біля керма у формі серця — чоловік, а за його плечі тримається жінка.
Любителі велоспорту вже не тільки випробували новий вуличний street-art для селфі, а й провели традиційний для Дня міста велопробіг. Кажуть, що участь у заході взяли понад двісті спортсменів і любителів. Так вони прагнули не лише відсвяткувати особливий день травня, а й показати, що велосипедисти — повноправні учасники дорожнього руху, рік у рік їх у регіоні стає дедалі більше, тож потреба у створенні для них спеціальної дорожньої інфраструктури стала нагальною.
Свято вкотре довело, що Сєверодонецьк — місто активних, здорових, сильних, спортивних людей. Програма заходів почалася з масового легкоатлетичного забігу й велопробігу, продовжилася відкритим чемпіонатом з техніки водного туризму. Аматорам надали змогу визначити переможця в товариській зустрічі з футболу між командами міської ради та міського військового комісаріату. Гості й містяни захоплено спостерігали за показовими виступами членів судномодельного гуртка й знайомилися з роботами народних майстрів. І все це під музику, яку виконував військовий оркестр 53-ї окремої механізованої бригади.