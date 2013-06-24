Американська фармацевтична компанія Pfizer оголосила, що розпочала масштабне клінічне випробування таблеток проти COVID-19, щоб перевірити, чи знижують вони ризик заразитися в людей, які перебувають поруч з інфікованим.

За словами головного наукового співробітника компанії Pfizer’s World Research, Development and Medical Мікаеля Долстена, ця антивірусна таблетка дасть змогу запобігти розмноженню вірусу і може стати дієвим доповненням до вакцини проти COVID-19.

«Беручи до уваги, що коронавірус і надалі поширюється у світі, ми переконані: щоб його зупинити, необхідно мати ефективні методи лікування тих, хто заразився, і тих, хто був у контакті із хворими. Це доповнить дію вакцин і допоможе боротися з інфекцією», — сказав Мікаель Долстен. За його словами, у разі успіху нового препарату така терапія могла б допомогти зупинити вірус на ранніх стадіях, до того, як він істотно пошириться.

Ці таблетки мають дві основні переваги. Їх можна давати людям, які вже хворіють, щоб знизити ризик виникнення серйозних ускладнень. Вони запобігають розвиткові коронавірусної інфекції в тих, хто контактував із хворим. Таблетку можна вживати за перших ознак зараження вірусом або щойно ви дізналися, що спілкувалися із хворим. Препарат слід застосовувати із профілактичною дозою ритонавіру, який використовують для лікування СНІДу.

Наразі ліки випробовують серед осіб, яким виповнилося 18 років, загалом група з 2660 здорових дорослих учасників, у родинах яких є людина з діагностованою коронавірусною інфекцією. До цього часу було проведено клінічне випробування препарату для оцінки ефективності таблеток у людей, які вже заражені COVID-19.