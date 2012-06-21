Ганебною втечею й арештом закінчилася спроба молодиків пограбувати сім’ю фермера у селі Воронівка Білопільського району на Сумщині.
Надвечір на подвір’я одного із сільських обійсть заскочили троє незнайомців у захисних масках із пістолетом та ножем. Представившись чомусь поліцейськими, вони почали бити 39-річного чоловіка, якого зустріли біля дверей хати. На гвалт із будинку вискочили всі, хто в ньому був: батьки чоловіка та його дружина. Не розгубившись, вони гуртом кинулися на нападників і навіть повалили їх.
Крики почула сільський голова, яка живе по сусідству, тож негайно викликала поліцію. Відчувши, що пахне смаленим, тріо грабіжників чимдуж рвонуло з подвір’я на сільську вулицю. Та далеко не втекло. Двох молодиків правоохоронці затримали на околиці населеного пункту, а третього оголошено в розшук.
Як повідомив начальник Білопільського відділення поліції Ігор Пузіков, затриманими виявилися жителі Харківської області, яким 26 та 30 років. Обоє вже мають судимості за аналогічні злочини. На Сумщину приїхали в гості до знайомих.