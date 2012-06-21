159 військовослужбовців Збройних сил, які виявили мужність, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, самовіддано виконували військовий обов’язок, нагородив Президент Петро Порошенко. Одного військового відзначено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, одного — орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п’ятьох нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня, двох — медаллю «За військову службу Україні», 150 — медаллю «Захиснику Вітчизни». П’ятеро героїв відзначено нагородами посмертно, повідомляє департамент прес-служби АП.
Командира інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення 72-ї окремої механізованої бригади капітана Євгенія Сарнавського відзначено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно. Він брав участь в АТО з травня по серпень, з вересня 2014-го по червень 2016 року, з жовтня 2016-го по червень 2017 року.
У червні 2017 року капітан розміновував місцевість поблизу селища Кам’янка, під час якого група саперів під його командуванням прямувала до взводного опорного пункту лісосмугою. Командир наказав рухатися за ним на відстані 20—25 метрів. Від пересування групи спрацював радіокерований вибуховий пристрій, встановлений ворожою ДРГ. Завдяки рішенню капітана Сарнавського його група не зазнала втрат, але Євгенія було тяжко поранено.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня також посмертно нагороджено старшого офіцера відділення спеціального призначення 12-го окремого мотопіхотного батальйону цієї самої бригади капітана Анатолія Потєхіна.
На початку червня цього року він вів пішу розвідку місцевості та інженерну розвідку біля Кам’янки. Капітан виявив облаштовані позиції бойовиків. Внаслідок спрацювання вибухового пристрою Анатолій Потєхін зазнав численних поранень, не сумісних із життям.
Завдяки виявленому героїзму, самовідданості й мужності капітана група відділення спеціального призначення виконала поставлене завдання та отримала необхідні розвідувальні дані про місце розташування сил і засобів супротивника.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено старшого викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного майора Василя Дзяму. Він брав участь в АТО з 15 квітня по 2 вересня 2014 року, виконував бойові завдання на передових позиціях у складі 80-ї окремої аеромобільної бригади помічником командира аеромобільно-десантного батальйону з розвідки. Зокрема брав участь в обороні луганського аеропорту, особисто керував бойовими діями під час рейду в аеропорт і операції з його розблокування.
31 серпня 2014 року під час артобстрілу майора Дзяму було поранено й контужено. Попри це він залишився із солдатами, під обстрілами забезпечив відведення підлеглого особового складу з аеропорту до Лутугиного.
Нині бойовий досвід, набутий під час участі в антитерористичній операції, Василь Дзяма впроваджує у навчальний процес у Національній академії Сухопутних військ.
Відділ новин «Урядового кур’єра»