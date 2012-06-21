Депутати Маріупольської міської ради проголосували (39 «за» із 40 присутніх) за розірвання дружніх стосунків між українським містом Маріуполь та російськими містами Таганрог і Нар’ян-Маром. Подібне рішення вони ухвалили на черговій сесії міськради, розглянувши заяву депутата Максима Бородіна, який запропонував визнати такими, що втратили чинність попередні рішення Маріупольської міськради про укладання дружніх відносин із згаданими містами-побратимами.
Документи про дружні і побратимські стосунки з майже сусіднім Таганрогом і далеким Нар’ян-Маром (Ненецький автономний округ РФ) маріупольці підписали відповідно у 1993 та 1992 роках. Як відомо, ще 27 січня 2015 року депутати Маріупольської міської ради одноголосно проголосували за те, аби визнали Російську Федерацію країною-агресором.