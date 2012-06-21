З наступного року на Полтавщині, як і скрізь в Україні, місцеві дороги перейдуть під опіку облдержадміністрації. Тому там активно до цього готуються. Зокрема, збираються будувати комунальну установу, яка займатиметься дорогами замість облавтодору, отримає їх на баланс, ремонтуватиме й утримуватиме. Визначилися з районами, які першими випробують дорожню реформу. Першою ластівкою стане Решетилівщина. Фахівці вже розробили детальну карту доріг цього району, щоб сформувати перелік першочергових завдань. Там позначено всі ділянки шляхів, у кого вони на балансі, мости, об’єкти інфраструктури тощо.
Протяжність доріг державного значення, які перетинають район (М-03 на Диканьку та Р-52 на Дніпро) — 90 кілометрів. Мережа доріг місцевого значення втричі довша — 264 кілометри. На них наступного року, як повідомив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький, передбачено фінансування в дорожньому фонді — 27,76 мільйона гривень, з яких на утримання доріг у зимовий і літній періоди закладено 7,2 мільйона, пропорційно протяжності доріг, решта — на розвиток дорожньої інфраструктури.
За його словами, з початку року набуде чинності закон №3038 про розщеплення ренти від видобутку нафти й газу. Це додаткове джерело надходжень на розвиток інфраструктури. До того ж триває експеримент з перевиконання митних надходжень, тож кошти будуть.
Нині основною причиною руйнування доріг, як і в більшості районів, залишається неконтрольований рух великовантажного транспорту. Принагідно на Решетилівщині посилять такий контроль, встановивши у визначених місцях переносні вагові комплекси. Крім того, з керівниками сільськогосподарських і нафтогазових підприємств укладуть соціально-економічні угоди щодо відновлення розбитих їхніми вантажівками доріг. Для їхнього ремонту надаватимуть і бюджетні кошти.
Ще однією ластівкою в дорожньому реформуванні на Полтавщині стане віддалений Чорнухинський район. Там місцева влада вживає заходів з налагодження співпраці із сільськими радами. Райрада визначається з пріоритетними дорогами, які потребують ремонту насамперед, а також із підрядниками, які виконуватимуть роботи. Також районна влада має визначитися зі співфінансуванням та обсягами коштів на реформу, які закладуть у місцевих бюджетах.
Андрій Пісоцький поінформував, що державний Дорожній фонд надаватиме цільові субвенції з державного до обласного бюджету. Кошти йтимуть лише на дорожні роботи й надаватимуть їх залежно від довжини доріг. Проводитиме тендери та отримуватиме субвенції новостворене комунальне підприємство при ОДА. Прогнозований обсяг фонду — 640 мільйонів гривень. Торік на потреби доріг спрямували майже 35 мільйонів гривень.
— З таким фінансуванням у районах можна буде створити спеціальні комунальні установи-підрядники, які виконуватимуть роботи. Порівняно з минулим та позаминулим роками фінансування доріг місцевого значення зросло у 20 разів. Так можна відремонтувати всі місцеві автошляхи протягом десяти років, — каже завідувач сектору дорожнього господарства управління інфраструктури та туризму Полтавської ОДА Віталій Глуховеря.
У Полтавській ОДА створюють інтерактивні карти кожного району. Сюди вносять і всю соціальну інфраструктуру: ЦНАПи, об’єднані громади, амбулаторії, школи. Завдяки карті влада розставить пріоритети в ремонті доріг.