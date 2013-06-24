Продовольча безпека – серед найбільших пріоритетів як для України, так і для багатьох міжнародних організацій, які допомагають країнам налагодити систему харчування та розвивати власну агропромисловість. Для України питання відновлення сільського господарства і розвитку переробної галузі також є ключовим питанням. Задля відновлення чи розвитку бізнесу, або започаткування власної справи, в тому числі і в переробній галузі, Уряд надав українським підприємцям доступ до фінансування, зокрема, через грантові програми. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це зазначив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка під час зустрічі з представниками дипкорпусу з питань імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського у частині продовольчої безпеки. Участь у заході взяли Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, представники Уряду і дипломатичного корпусу.

Захід відбувся на території хлібозаводу «Чанта Маунт», який у березні 2022 року постраждав через обстріл російськими військами. Для відновлення потужностей, керівництво компанії подало заявку на участь в урядовій програмі безповоротних грантів для переробних підприємств від Мінекономіки. Компанія отримала максимальну суму гранту – 8 млн грн, які витратили на закупівлю морозильного та холодильного обладнання.

«Україна цінує всю підтримку, яку отримала від країн-партнерів та міжнародних організацій щодо відновлення роботи аграрних потужностей, лібералізації торгівлі, організації логістики, адже експорт аграрної продукції є основною статтею наповнення українського бюджету. Скасування тарифів Європейським Союзом допомогло нам забезпечити безперебійне транспортування агропродукції, що є наріжним каменем для продовольчої безпеки. Так, у 2022 році на Євросоюз припало 59,3% експорту з України, на Близький Схід – 16,6%, Азію та Китай – 9,9%, Африку – 7%», - відзначив Тарас Качка.

Заступник Міністра додав, що Україна пройшла 2022/2023 маркетинговий рік повністю в умовах війни та блокади зерна у Чорному морі, експортувавши 67,85 млн тонн зерна та олії. Тарас Качка наголосив, що блокування росією українських портів та торгівлі порушує всі норми міжнародного гуманітарного права, адже це перешкоджає доступу людей до харчування і провокує голод. Українська аграрна продукція годує понад 400 млн людей по всьому світу. В умовах повномасштабної війни Україна зробила все від себе залежне, щоб продовжити постачати аграрну продукцію на світовий ринок. У 2022 році експортовано с/г продукції на $23,4 млрд проти $27,7 млрд у 2021 році.

В контексті продовольчої безпеки Тарас Качка зазначив, що Україна поставила перед собою досягнення таких цілей: безперешкодне судноплавство, передбачувана торгівля, довгострокове постачання продуктів харчування та агрохаби, координація гуманітарної допомоги. Україна хоче інвестувати у розвиток цих систем для боротьби з голодом, що також є компонентом Формули миру Президента України.