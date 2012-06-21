Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що подав у відставку, оскільки вирішив повернутися у бізнес. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Усіх, хто вже починає придумувати версії причин мого рішення піти з посади міністра і нібито існуючі приховані конфлікти, хочу попросити: не шукайте в цьому того, чого там немає! Повторюся — є бажання повернутися у бізнес і займатися залученням інвестицій», — зазначив міністр.
У той же час він запевнив, що міністерство працює у штатному режимі. Зокрема, він розповів, що сьогодні обговорив зі своїми заступниками питання стосовно підготовки до щорічної виставки ІнтерАрго—2017.
Вчора, 23 травня 2017 року міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що написав заяву про відставку.
14 квітня 2016 року Тарас Кутовий був призначений на посаду міністра аграрної політики та продовольства.