Рідне село Тараса Шевченка — Моринці знову зустрічало численних гостей. Тут уже вчетверте відбувся щорічний Всеукраїнський молодіжний фестиваль «Ше. Fest», який пройшов під гаслом «Твоя країна. Твоя боротьба» й був приурочений 100-річчю Української революції 1917—1921 років. У фестивалі взяли участь письменники, художники, актори та інші митці, провідні українські музичні гурти, знані поети. Зокрема було представлено різножанрові композиції на вірші Тараса Шевченка. Організатори прагнули показати Кобзаря модним і актуальним, так само як і його творчість.
Музична сцена, просвітницька, художня та дитяча галявини, майстер-класи, екскурсії, ярмарок майстрів та багато інших художніх дійств сприяли вільному вияву творчих здібностей численних учасників фестивалю. З великою цікавістю слухали вони зокрема письменника Василя Шкляра, який презентував новий роман «Троща» про бандерівський рух. Багатьох зачарував виступ Богдана Тарасюка, особливо його композиція «Катерина».
— Приємно, що молодь сьогодні не байдужа до історії рідного краю, дбає про майбутнє, зберігає та відроджує історичні цінності нашого народу, — сказав голова Звенигородської райдержадміністрації Василь Довбуш. — Звенигородщина в добу революції відіграла важливу роль в розгортанні боротьби за українську державність. «Ше.Fest» об’єднав нас у прагненні жити у незалежній країні, про яку мріяло не одне покоління наших земляків, він спонукає нас бути єдиною родиною, Українцями з великої літери.