Розвиток органічного сектору України, просування органічних продуктів на внутрішньому та зовнішніх ринках, підтримку сертифікованих операторів, адаптацію сектору до європейського законодавства обговорили учасники Конференції «Органічний день в Україні». Про це повідомляє Урядовий портал.

З вітальним словом до учасників звернувся перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, Україна вдруге відзначає Органічний день разом з Євросоюзом і проробила вже багато роботи в напрямку розвитку галузі. Повномасштабне вторгнення ворога не зупинило цей процес.

«На шляху розвитку органічної галузі Україна пройшла довгий і складний шлях. Це напрям європейської інтеграції, де ми можемо пишатися досягненнями. Українське органічне законодавство активно адаптується до європейського. В Реєстрі органів сертифікації Мінагрополітики вже зареєстровано десятки органічних операторів. Тому ми можемо відзначати не тільки європейський органічний день, але й український», - зазначив Тарас Висоцький.

Перший заступник Міністра подякував європейським партнерам за підтримку та виробникам і профільним асоціаціям за вклад у розвиток органічного сектору.

Захід організовано Міністерством аграрної політики та продовольства України та Громадською спілкою «Органічна ініціатива» за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-українських програм «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP) та «Органічна торгівля заради розвитку в Східній Європі» (OT4D) та проекту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства» (COA).

Довідково

23 вересня 2021 року Європейський Парламент, Європейська Рада та Європейська Комісія започаткували щорічний Органічний день ЄС 23 вересня.

Це частина Плану дій з розвитку органічного виробництва ЄС, прийнятого Єврокомісією 25 березня 2021 року, для збільшення споживання органічної продукції, зростання органічного виробництва, покращення сталості сільського господарства.