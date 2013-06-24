Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зустрівся з президентом EMEA Corteva Agriscience в регіоні Європа, Близький Схід та Африка, Ігорем Тесленком на полях міжнародної Конференції з питань відновлення України, що відбулася в Лондоні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили перспективи розвитку українського виробництва насіння, в тому числі збільшення його експорту до європейських країн. Тарас Висоцький наголосив, про важливість недопущення будь-якого обмеження експорту українського насіння, як запоруки продовольчої безпеки.

Обговорили також співпрацю у розширенні доступу насіння до Європейського Союзу, в тому числі відкриття експорту олійних культур, зокрема соняшнику. А також можливість запуску спільної програми моніторингу якості сільгоспгрунтів на деокупованих територіях.

Тарас Висоцький подякував EMEA Corteva Agriscience за підтримку соціальними програмами українців та українських фермерів.

Він також висловив вдячність керівництву компанії за рішуче припинення діяльності в росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.