Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Певний час ці бридкі комахи не турбували черкащан. Пам’ятаючи безуспішну боротьбу з ними в попередні роки, жителі міста з полегшенням зітхали: як добре, що вони зникли. Дехто повʼязував цей факт із встановленням у місті численних антен мобільного зв’язку.
Проте новий вид комах, яких давно (принаймні, з повоєнних років) не бачили в місті, раптом з’явився в будинках на вулицях Припортовій та Нижній Горовій. Чорні, великі — вони буквально окуповують цілі будинки. Стривожені мешканці не знають, як позбутися непроханих гостей. Проте останні розмножуються дуже швидко, не лишаючи ніяких шансів противникам.
Як вважає старший викладач кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, ентомолог Ольга Зубенко, поява комах може свідчити про санітарний стан міста: очевидно, десь з’явилося незареєстроване сміттєзвалище, можливо люди самі забруднили середовище. Ще однією причиною є цьогорічні нестандартні коливання температури та тепла зима.
Боротися з такими тарганами, як свідчить практика, доволі важко. Управлінська компанія «Нова якість» уже провела обробку окремих будинків. Однак, як наголошують фахівці, досягти потрібного результату можна тільки комплексними заходами.