Українська діаспора в США допомогла у фінансуванні історичної драми «Таємний щоденник Симона Петлюри», зйомки якої проходять на Національній кіностудії імені О. Довженка у Києві.
Як повідомляє «Голос Америки», для відтворення подій стрічки в столиці навіть збудували паризьку вулицю 1920-х років.
«У тому, що павільйони студії Довженка ожили — тут знімають українське кіно, є заслуга діаспори. Половину кошторису стрічки профінансувала держава, решту зібрав Український конгресовий комітет Америки», — цитує сюжет Укрінформ.
Зазначено, що стрічка охоплює останні роки життя Симона Петлюри в еміграції, а прийом написання щоденника переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність.
«Драматургія так збудована, що цей щоденник дає нам змогу повертатися у спогади, в те, що відбувалося в Україні, і розкриває причини, чому все закінчилось поразкою, чому Петлюра був змушений зі своєю армією емігрувати. Історія йде, як по спіралі, вона повторюється. Тому я б сказав, що цей фільм певною мірою попередження для нас сьогодні. Щоб не повторилося те, що відбулося з Українською Народною Республікою», — зазначив режисер, гендиректор кіностудії імені О. Довженка Олег Янчук.
Він наголосив, що завдяки російській імперській пропаганді, яка і в той час справно продукувала фейки, Симон Петлюра як інтелігент і книжник став жертвою інформаційної війни.
«Фактично ми тільки мали інформацію з одного джерела, це була радянська пропаганда, яка з Петлюри зробила погромника, терориста, бандита. Якраз цим фільмом хочемо довести, що це було не так», — додав режисер.
Нагадаємо, що не вперше діаспора Америки долучається до створення українських фільмів. Зокрема завдяки її пожертвам було знято і попередні історичні стрічки режисера Олега Янчука — «Атентат», «Нескорений» та «Владика Андрей», повідомляє медіа-портал української діаспори.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»