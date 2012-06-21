Сучасне обладнання від уряду Німеччини передали вітчизняним рятувальникам у 1-му Спеціальному центрі швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС. Співробітники відомства отримали 100 тисяч метрів пожежних рукавів і півтори тисячі касок, закуплених за програмою реалізації проекту «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями», що виконує Німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) на замовлення уряду Німеччини. Від імені Державної служби з надзвичайних ситуацій за підтримку й плідну взаємодію німецькому уряду та GIZ подякував заступник голови ДСНС Руслан Білошицький: «Ця допомога надзвичайно важлива для нашої служби. Дякую за продуктивну співпрацю та прагнення підтримати Україну і ДСНС зокрема».
Уповноважена з питань співробітництва Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Даніела Бергельт зауважила, що Німецьке товариство міжнародного співробітництва за дорученням федерального уряду надає широкомасштабну підтримку Україні у проведенні різноманітних тренінгів, семінарів, придбання різноманітного обладнання. Передбачають, що така співпраця допоможе ДСНС працювати краще та ефективніше. Ця робота — ознака солідарності з Україною в нелегкі для неї часи, повідомляє прес-служба МВС.