Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» сказав генеральний директор Національного драматичного театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.
— Тож ми дуже сподіваємося, що наш ювілей відзначать на державному рівні — вийде постанова Кабінету Міністрів. Хочемо зафіксувати це і в монетарній політиці. Нині, наприклад, вийшла монета до 75-річчя Богдана Ступки. Також плануємо видати два альбоми відеозаписів найкращих вистав театру. Заплановано 35 дисків.
Є ще одна ідея в контексті часу: оформити при вході в театр, як раніше казали, алею зірок. Але щоб не топталися по видатних іменах, прізвища славетних францівців буде вибито зверху на спеціальному планшеті. Але оберуть їх самі глядачі. Плануємо інтернет-опитування, запропонуємо 60—70 імен, щоб обрали 20, які вже відійшли у вічність.
Пропоную в рік століття провести фестиваль найкращих вистав, зокрема й за участі закордонних колективів. Є ідея зробити ювілейний фільм.