На ляльковий театр «Бавка», який приїжджає з Ужгорода, з нетерпінням чекає малеча в закарпатській глибинці. І вже сім років це очікування не даремне. До дітей із сіл кількох районів області приходить новорічно-різдвяна казка.
Колектив Закарпатського академічного обласного театру ляльок «Бавка», готуючись до виїздів у села, бере із собою вистави, здатні створити святковий настрій. Незмінним помічником йому сім років виступає місцевий інвестор — група енергетичних компаній РЕНЕР. Реалізовуючи в області проєкти альтернативної енергетики, вона власним коштом організовує виїзди професійних артистів у гірські села, купує і роздає всім учасникам заходів — від дошкільнят до старшокласників — солодкі подарунки.
Цьогоріч «театральний експрес» від групи РЕНЕР охопив півтора десятка населених пунктів у Рахівському, Тячівському, Перечинському й Ужгородському районах. За задумом генерального директора компанії Сергія Ковача, в дітей навіть найвіддаленіших населених пунктів Закарпаття, для яких планові виступи професійних театральних колективів — річ майже недосяжна, дуже важливо у свята створити незабутню атмосферу, поринути в казку, повірити в дива.
— Ці театралізовані святкові вистави завжди збирають повні зали дітей різного віку, які аж сяють від щастя. Вони готуються, вчать вірші, пісні й загадки, повторюють найпопулярніші танці, аби знову напередодні нового року зустрітися з казковими героями та дійовими особами Нового року й Різдва, — розповідає директор департаменту зі зв’язків з громадськістю групи РЕНЕР Юрій Сас.
У селі Костилівка на Рахівщині артистів «Бавки» і представників компанії зустрічали не лише бурхливими оплесками, а й виступом місцевих щедрувальників. Гості бажали всім присутнім миру і злагоди, радості й добробуту в кожній хаті. Потім артисти зіграли святкову виставу.
Щороку чекають на такі візити й у селі Руська Мокра на Тячівщині. Після того як два роки тому група РЕНЕР побудувала тут сучасну мініГЕС, співпраця із селянами активізувалася. Акцент у ній роблять на вирішення соціальних питань, розвитку сільської інфраструктури.
— Дякую всьому колективу групи РЕНЕР, особисто Сергієві Ковачу за новорічно-різдвяний подарунок, який енергетики зробили громаді. Ці враження залишаться з нашими діточками на все життя і, сподіваюся, дадуть натхнення на добрі справи, примножать віру у здійснення найкращих мрій і сподівань, — каже сільський голова Анатолій Барна.
Візити артистів «Бавки» в кожне село мали цікавинку. А об’єднували їх бурхливі емоції учасників, гарячий відгук у дитячих серцях. У групі РЕНЕР переконані: якщо вдалося хоч на краплинку зробити дітей щасливішими, то місію акції виконано, а справа варта того, щоб її продовжувати.
Василь СМАГА
для «Урядового кур’єра»