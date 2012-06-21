З наступного року в Україні розпочнуть вводити обов'язковий технічний огляд транспортних засобів. Повертатимуть техогляд поетапно.
На перших порах його будуть зобов'язані проходити при реєстрації транспортних засобів і власники авто, які подорожують у країни Євросоюзу. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
За його словами, технічний огляд, який сьогодні проходять лише транспортні засоби, що здійснюють комерційні перевезення, з 2018 року стане обов'язковим при першій реєстрації і перереєстрації авто. Крім того, в наступному році пройти техогляд зобов'яжуть всі автомобілі, які подорожують до країн Європи, адже такою є вимога договору про асоціацію з Євросоюзом.
На сьогодні вже готові нормативно-правові акти, які вступлять в силу з 2018 року, зазначив Лавренюк. Проводити техогляд будуть приватні компанії, які акредитовані в Національному агентстві з акредитації та мають необхідну матеріально-технічну базу.
За словами заступника міністра інфраструктури, техогляд необхідний ще й тому, що він допоможе підвищити безпеку дорожнього руху. За даними правоохоронців, велика кількість аварій відбувається саме через несправність транспортних засобів.
Інформація про заборону в'їзду громадян на приватних автомобілях на територію ЄС з 2018 року без документа про технічний огляд не відповідає дійсності.
Кілька днів тому з такою заявою виступив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
Тепер же віддомство пояснює, що відповідний законопроект, в якому врахована необхідність імплементації положень Директиви Євросоюзу, знаходиться лише на стадії розробки. При цьому Мінінфраструктури має намір найближчим часом направити законопроект на розгляд до Верховної Ради і сподівається на його схвалення до 2018 року, – повідомляють на сайті Міністерства інфраструктури.
Лавренюку доручено провести публічне обговорення запровадження обов'язкового техогляду машин із залученням громадськості та журналістів.
Міністерство інфраструктури спільно з народними депутатами вже найближчим часом направить законопроект на розгляд та сподівається на його схвалення до 2018 року.
Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що обов'язковий технічний огляд дорожніх транспортних засобів в Україні буде запроваджуватися поетапно.