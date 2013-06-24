Державний концерн «Укроборонпром» і чеська державна оборонна компанія VOP CZ уклали контракт про спільний ремонт танків Т-64 для Сил безпеки та оборони України

Про це повідомляє офіційний сайт концерну.

Модернізація відбуватиметься на потужностях одного з чеських підприємств у місті Новий Їчин і проходитиме під технічним контролем та за безпосередньої участі фахівців Укроборонпрому.

«Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо потрібну військову техніку, навчаємо українських солдатів і тепер допомагаємо з ремонтом української техніки.

Пропонуємо свої знання й навички для навчання та ремонту, а також переймаємо неоціненний бойовий досвід від українців», — заявила міністр оборони країни Яна Чорнохова.

Працівники VOP CZ вже відвідали підприємства Укроборонпрому для налагодження тісної співпраці.

Директор чеської компанії Марек Шпок наголошує: «Для VOP CZ це чудова можливість відремонтувати техніку, яка потім вирушить просто на фронт. Танки десятиріччями перебували на зберіганні, тож потребують повного розбирання, заміни багатьох частин та повного відновлення боєздатності. Танки буде оснащено сучасними засобами оптичного спостереження, поліпшеним зв’язком тощо».

«Ми вдячні нашим чеським колегам за партнерство і віримо у великі перспективи нашої співпраці.

Досягнуті з VOP CZ домовленості — реалізація угоди про створення спільного оборонного кластера з Чехією, який Укроборонпром та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) уклали наприкінці минулого року.

Кооперація передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (на наявних потужностях і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю в галузі високих технологій, зокрема створення спільних науково-дослідних центрів», — зазначив генеральний директор Укроборон прому Юрій Гусєв.

Нині Укроборонпром працює над освоєнням артилерійського снаряда 155 мм, який є стандартом НАТО.

Про це повідомила речниця державного концерну Наталія Сад на брифінгу «Виробництво озброєння та техніки для потреб Сил безпеки та оборони України» в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Ми опанували виробництво мінометних мін 82 мм, артилерійських 122-міліметрових і 152-міліметрових снарядів, а також танкових снарядів 125 мм. На сьогодні триває освоєння натовського калібру — 155 мм. Працюємо над тим, щоб навчитися робити цей боєприпас, адже не секрет, що армія насичується артилерійськими системами саме цього калібру. Тому для нас перспективно освоїти його виробництво», — зазначила речниця концерну.

Наталія Сад додала, що на сьогодні підприємства концерну спільно з партнерами змогли вийти на позначку кілька десятків тисяч снарядів різних калібрів щомісяця. І спроможності Укр оборонпрому з виробництва зростають.

Нагадаємо, що раніше Укр оборонпром і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство. Мета — зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»