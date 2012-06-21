Американські санкції проти газопроводу «Північний потік-2», ухвалені торік наприкінці грудня, зупинять його будівництво, оскільки російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проєкт. У цьому переконаний голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв: «У будь-якому разі ці санкції надзвичайно корисні для енергетичної безпеки Європи та України. Якщо Росії не вдасться добудувати газопровід, це дасть змогу Україні продовжити транзитний контракт із Газпромом ще на 10—20 років», — повідомляє УНІАН. Тут, на думку фахівця, все залежатиме від того, чи зможе Росія закінчити будівництво додаткових газопроводів на кшталт «Північного потоку-2».
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