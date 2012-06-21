1 червня набирає чинності урядова постанова, яка спрощує процедуру отримання технічних засобів реабілітації для людей з інвалідністю. Для них розширено можливості подачі документів на отримання технічних та інших засобів реабілітації, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. Документи можна буде подати через: центри надання адміністративних послуг; структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад; електронний кабінет особи з інвалідністю (після його впровадження в промислову експлуатацію).

Також з 1 червня 2021 року особи з інвалідністю отримають додаткові гарантії: спрощено процедуру укладання договорів на виготовлення та поставку технічних та інших засобів реабілітації, що зменшить час на забезпечення такими виробами; запроваджено безстрокову дію направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок та інших захворювань; доповнено перелік технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, зокрема такими: світловий сигналізатор або вібросигналізатор «Нічна няня», пристрій для визначення рівня рідини, триколісні велосипеди для дорослих, повзуни; розширено перелік засобів, за які будуть виплачувати особам з інвалідністю компенсацію за самостійно придбані вироби, — зокрема додано багатофункціональний плеєр, ортезні вироби із текстильних матеріалів, акумулятори до крісел колісних з електроприводом, наконечники для палиць тактильних; запроваджено технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації шляхом укладання відповідних договорів між особами з інвалідністю та підприємствами.