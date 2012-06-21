Інженери Університету штату Вашингтон в Сіетлі розробили мобільний телефон, якому не потрібна батарея. Всю необхідну для дзвінків енергію він бере з повітря.
Перше завдання, за яке взялися інженери, був зв’язок. Лабораторія Джошуа Сміта, в якій працював Талла, розробила технологію зворотного розсіювання, що дозволяє пристроям спілкуватися один з одним, відображаючи вхідні радіохвилі. Однак, навіть вона виявилася занадто енерговитратною, оскільки перетворення аналогової людської мови в цифрові сигнали дуже вимогливий процес.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
В якості зовнішнього джерела енергії можна використовувати світло, що потрапляє на сонячні панелі. Радіосигнал можна перетворювати в енергію за допомогою антени. Така гібридна технологія здатна виробити кілька десятків мікроват. Проблема в тому, що для здійснення дзвінка телефону потрібно в десятки тисяч разів більше, близько 800 міліватт.
За основу Талла взяв мікрохвильовий резонатор, який працює без батарейок в пасивному режимі і здатний транслювати коливання, викликані людським голосом, на приймач, що знаходиться неподалік. Подібний пристрій в 1943 році було встановлено в кабінеті посла США в СРСР, і Талла чув розповіді про нього від свого діда-шпигуна. «Я подумав, що якщо аналоговий зворотний розсіювач міг би керуватися програмою і перетворитися з курйозу для шпигунів в технологію, яка приносить користь всім?» – говорить він.