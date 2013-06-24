Прем’єр­міністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову із Прем’єр­міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом і подякував за послідовну підтримку України.

«Україна покладає великі сподівання на головування Литви в Раді ЄС 2027 року та послідовну підтримку нашої євроінтеграції. Уряд прискорить реалізацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС», — зазначив глава українського уряду.

Сторони обговорили співпрацю в енергетиці — диверсифікацію постачання скрапленого газу та підтримку в підготовці до зими, а також посилення санкційного тиску на росію. Окремо йшлося про розвиток оборонної співпраці та реалізацію ініціативи Drone Deal.

Прем’єр­міністр України запросив Міндаугаса Сінкявічюса відвідати Україну найближчим часом, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.