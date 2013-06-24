Прем’єрміністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову із Прем’єрміністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом і подякував за послідовну підтримку України.
«Україна покладає великі сподівання на головування Литви в Раді ЄС 2027 року та послідовну підтримку нашої євроінтеграції. Уряд прискорить реалізацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС», — зазначив глава українського уряду.
Сторони обговорили співпрацю в енергетиці — диверсифікацію постачання скрапленого газу та підтримку в підготовці до зими, а також посилення санкційного тиску на росію. Окремо йшлося про розвиток оборонної співпраці та реалізацію ініціативи Drone Deal.
Прем’єрміністр України запросив Міндаугаса Сінкявічюса відвідати Україну найближчим часом, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.