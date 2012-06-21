№. Ці слова відомої пісні мимоволі «пасують» кримінальній оборудці, яку нещодавно розкрили оперативники Служби безпеки України в Сумській області спільно з прокуратурою та поліцією. Вони ліквідували неконтрольований канал міжнародного телефонного зв’язку, яким віддалено керували з Росії.
Про це повідомила прес-група відомства, деталізувавши, що четверо сумчан через Інтернет за допомогою IP-телефонії отримували російський трафік в обхід міжнародних центрів комутації. Потім трафік оброблявся спеціалізованим програмно-апаратним телекомунікаційним комплексом та під виглядом місцевих телефонних розмов спрямовувався до мереж українських операторів мобільного зв’язку. Таким чином здійснювався телефонний зв’язок, у тому числі й з абонентами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Як зазначається у повідомленні, кошти на оренду приміщень, а також винагороду за свою незаконну діяльність зловмисники одержували у вигляді електронних переказів від російської фірми.
Під час обшуків в офісах та місцях мешкання підозрюваних правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, «сім-банк», безпровідні модеми та півтори сотні карток українських операторів стільникового зв’язку. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад півмільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361
(несанкціоноване втручання в мережу електрозв’язку) дії ККУ. Правоохоронці
проводять невідкладні оперативно-слідчі дії, аби встановити причетних до
протиправної діяльності.