У Давній Греції на час проведення Олімпійських ігор припиняли всі війни. А Росія у розпал ХХІІ зимової Олімпіади, що проходила у Сочі, розпочала збройну анексію Криму, цинічно брешучи всьому світу про нібито нікому не відому належність «зелених чоловічків».
Не меншим скандалом ознаменувалися самі спортивні ігри, що стали першими змаганнями найвищого рівня, на яких за прямої участі держави застосували тотальну систему фальсифікації проб на допінг. По завершенні Олімпіади провели міжнародне розслідування, що призвело до анулювання результатів виступів 28 російських спортсменів і втрати командою Росії дев’яти олімпійських медалей. Реакцією путінських властей стало не каяття, а звернення до суду. Він після таємничої смерті двох високопосадовців з російського антидопінгового комітету заявив, що істину тепер встановити неможливо, а тому антидопінгові звинувачення слід вважати не доведеними.
Після такого вердикту вже не дивує, що землі довкола нинішнього Сочі світ визнає «ісконно російскімі», хоч насправді цей край віками населяв народ убихів, який ще за царських часів фізично винищили, а дивом уцілілих депортували до Туреччини.