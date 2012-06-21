Представники проектних команд об’єднаних територіальних громад і громад, які ініціювали об’єднання, експерти Харківського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» та фахівці Харківської облдержадміністрації на практичному семінарі обговорили актуальні питання підготовки проектів розвитку ОТГ.
Першочергову увагу приділили підготовці проектів, що фінансуються коштом Державного фонду регіонального розвитку та субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ.
Директор Центру розвитку місцевого самоврядування Діана Баринова наголосила, що крім 4 ОТГ, які отримають субвенцію на розвиток інфраструктури, інші території можуть претендувати на кошти ДФРР у межах проектного конкурсу на 2018 рік.
«Фінансування проектів коштом ДФРР — наш шанс показати на місцях можливості децентралізації. Адже основний мотиваційний її чинник — фінанси і розвиток території. Такі можливості надає держава. Сьогоднішній семінар покликаний навчити лідерів ОТГ ефективно використати кошти на місцях», — підкреслила Діана Баринова.
На Харківщині створено 6 об’єднаних громад, а ще 15 потенційних центрів ОТГ ініціювали об’єднання й перебувають у його активній фазі. Усього ж в області планують створити 57 ОТГ.
«Мета семінару — надати повну інформацію представникам ОТГ і навчити їх готувати якісні проекти, — пояснила заступник начальника управління з питань розвитку транспортної інфраструктури, торгівлі та фінансових ресурсів департаменту економіки та міжнародних відносин ХОДА Ольга Шамаєва. — З державного бюджету на розвиток інфраструктури субвенцію отримують 4 громади: Старосалтівська ОТГ — 5,8 мільйона гривень, Мереф’янська — 1,7 мільйона, Чкалівська — 5,2 мільйона , Роганська — майже 5 мільйонів гривень. Кошти можна буде спрямувати на інфраструктурні проекти, які сама громада запланувала. Про порядок оформлення заявок і підготовку проектів ми й говорили».
За її словами, такі заходи проводитимуть регулярно. Як запевняють учасники практичних навчань, усього за кілька годин їм вдалося почерпнути багато нового, що стане у пригоді під час реалізації проектів.