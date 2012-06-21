Питна вода, що надходить у квартири харків’ян, уже не міститиме хлору, оскільки Харківводоканал відмовився обробляти її цією речовиною. Усі насосні станції комунального підприємства перейдуть на застосування гіпохлориту натрію замість газоподібного хлору.
Як розповів перший заступник генерального директора КП «Харківводоканал» Олександр Коваленко, метод хлорування води має недоліки. Зокрема, хлор зберігається в балонах, і якщо з ними щось трапиться, може відбутися викид небезпечного газу. Гіпохлорит — це рідина, безпечна для здоров’я людини. І першим об’єктом, де його застосують, стане насосна станція №25 поблизу іподрому, в центральній частині міста.
Пізніше, за словами Олександра Коваленка, КП «Харківводоканал» має намір відмовитися від застосування хлору на всіх насосних станціях і перейти на безпечний гіпохлорит. «Це важливий захід, тому для нього буде розроблено відповідний проект, закуплено ємності й дозатори», — повідомив гендиректор Харківводоканалу. Доручення розробити графік переводу насосних станцій міського водогону на новий спосіб очищення води вже дав перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов. Він поінформував, що для безпеки жителів мегаполіса в міському бюджеті передбачено кошти на переоснащення міських очисних споруд водовідведення №1 і 2 зі встановленням автоматизованого комплексу виявлення загрози надзвичайної ситуації та локальної системи оповіщення. Там завершують пусконалагоджувальні роботи.