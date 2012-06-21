У великому ставку в центрі Запорізького парку культури і відпочинку «Дубовий гай» масово загинула риба. На вихідні вона там і залишалася і дуже смерділа, заважаючи відпочинку. Фахівці вже докладно проаналізували причини такої ситуації. Про це розповів заступник міського голови Валерій Еделєв.
— Ми віддали воду на аналіз у санстанцію, — зазначив він. — У ній не виявлено жодних викидів чи отруйних речовин. Риба задихнулася природним шляхом, що свідчить про те, що ставок забруднений. Його не чистили півстоліття, тож нині він перетворився на брудну калюжу завглибшки до півтора метра, а все інше — суцільний мул. Риба загинула, за даними експертів, бо крига закрила доступ кисню у воду. Негативну роль відіграли й водорості, яких дуже багато у ставку і яким теж потрібен кисень. Валерій Еделєв розповів, що на очищення великого ставка цьогоріч у міському бюджеті передбачено п’ять мільйонів гривень. Тривають проектні роботи, які завершать наприкінці березня. Проект передбачає використання сучасних технологій, що дадуть змогу очистити воду, не заважаючи людям відпочивати в парку. Завершити роботи планують восени і одразу зарибити.
Міський голова Володимир Буряк поставив завдання керівникам «Дубового гаю» навести порядок та якнайшвидше очистити ставок від мертвої риби. Він поклав провину за надзвичайну ситуацію в парку на керівника комунального підприємства, який відповідає за стан зелених насаджень та водоймищ парку. Ситуація із загибеллю риби показала, що він безвідповідально поставився до своїх посадових обов’язків, за що отримав догану. Якщо за два дні він не наведе лад у ставку, його буде звільнено. Запорізький міський голова підкреслив, що догану накладено не стільки за несвоєчасне прибирання мертвої риби, скільки за те, що керівник узимку не вжив заходів для запобігання масовій загибелі риби.