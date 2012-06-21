Державні банки від початку цього тижня відновили видачу теплих кредитів для населення й ОСББ. «Тепер усі охочі утеплити своє житло, замінити газовий котел на твердопаливний і створити енергоефективний дім можуть долучатися до урядової програми. Безповоротну державну фінансову допомогу гарантовано. Головне — свідомо підійти до питання енергоощадності й підготовки до зими», — прокоментував ситуацію голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Завдяки програмі можна значно заощадити під час впровадження енергоефективних заходів і згодом зменшити комунальні платежі. Найкращого ефекту буде досягнуто за умови повного утеплення будинку. Зокрема, за даними ОСББ-учасників програми, після комплексної термомодернізації рахунки за опалення зменшуються удвічі і навіть більше, констатують у відомстві.
З початку дії програми теплих кредитів нею скористалося близько 300 тисяч домогосподарств, залучивши майже 4 мільярди гривень. Уряд відшкодував їм близько 1,6 мільярда гривень.