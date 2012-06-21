З початку дії програми «теплих» кредитів Кабінет Міністрів України відшкодував її учасникам 38,3 мільйона гривень, зазначається в повідомленні Держенергоефективності.
Зокрема, 14 червня Держенергоефективності виплатило чергове відшкодування учасникам програми «теплих» кредитів.
«Компенсацію в розмірі 4,3 мільйона гривень отримали 63 ОСББ і ЖБК з різних регіонів України. Це майже 5 700 сімей. Більша половина домогосподарств – це одержувачі субсидій», – йдеться в повідомленні.
«Всього з початку дії програми «теплих» кредитів її учасниками стали 851 ОСББ, які залучили разом понад 113 мільйонів гривень на утеплення багатоповерхівок. Уряд відшкодував їм 38,3 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.